Funtrab lança aplicativo que facilita a procura e oferta de vagas de emprego em MS

Com objetivo de fomentar a empregabilidade na Capital e nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, em parceria com governo do Estado, o diretor-presidente da Funtrab (Fundação do Trabalho), Marcos Derzi lançou na tarde de hoje (10), o aplicativo de emprego MS Contrata Mais.

Durante o evento que aconteceu na sede da instituição no centro de Campo Grande, o diretor-presidente falou sobre a utilização da ferramenta e os benefícios que o aplicativo irá trazer ao cidadão.

“Nossa intenção é justamente facilitar a vida de quem está à procura de uma colocação no mercado e também de viabilizar para os empregadores o número de pessoas disponíveis para as vagas oferecidas. Além disso, com essa facilidade, colocamos mais pessoas à disposição para atender as demandas internas da fundação”, explicou Marcos.

A ferramenta pode ser baixada na internet e o candidato deixa o currículo disponível aos empregadores que tem acesso exclusivo as informações específicas de qualificação do candidato. Disponível para os sistemas Android e IOS, o app pode ser baixado no próprio celular.

“Com o aplicativo em pleno funcionamento, não há necessidade de se deslocar até uma das 33 unidades. O trabalhador faz tudo de casa”, explicou o diretor-presidente da Fundação.

Segundo Diretor Executivo da instituição, Joâo Benitez, a iniciativa também diminuiu o número de colaboradores no atendimento ao público que foram remanejados para outros setores.

“Com a iniciativa, o nosso objetivo é que diminua em 70% o número de pessoas para atendimento presencial na agência”, disse o diretor.

Como investimento no atendimento online o governo do estado, por meio da Funtrab, inseriu no mercado de trabalho em 2020 mais de 300 mil pessoas, o que facilitou a criação do MS Contrata Mais. Para baixar o aplicativo clique aqui.

