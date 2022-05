Copa do Brasil: Times decidem classificação para as oitavas de final

A partir desta terça-feira (10), a Copa do Brasil será palco de grande confrontos e decisões para os times brasileiros que pretendem avançar de fase do torneio. Flamengo, Ceará, Corinthians, Palmeiras e Fluminense jogam na quarta-feira (11), enquanto São Paulo e Santos duelam na quinta-feira (12).

Hoje, o América-MG joga contra CSA, O Bahia disputa a classificação contra o Azuris, enquanto o Athletico-PR pega o Tocantinópolis às 21h30 (horário de Brasília). Na quarta, os times do Flamengo, Corinthians e Cuiabá fazem a partida de volta dentro de casa, contra o Altos, Portuguesa-RJ e Atlético Goianiense, respectivamente.

Fora de casa, o Palmeiras duela contra o Juazeirense pela classificação, enquanto o Fluminense faz a partida de volta contra o Vila Nova. Na quinta-feira terá Vitória x Fortaleza – às 19h, São Paulo x Juventude, Cruzeiro x Remo, Santos x Coritiba e Botafogo x Ceilândia. Os times disputam vagas pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Dois confrontos foram adiados. Brasiliense e Atlético-MG se enfrentam no dia 22 de maio e Red Bull Bragantino x Goiás foi remarcado para 31 deste mês. Os confrontos das oitavas de final serão definidos em sorteio.

Premiação

Está previsto para os clubes receberem cerca de R$ 3 milhões de cota de premiação ao se classificar às oitavas de final da Copa do Brasil. A Copa do Brasil não tem mais o critério de gol fora de casa da competição, com isso, os times que empataram no primeiro confronto e voltarem a repetir um placar igual terão a vaga decidida nos pênaltis.

Acesse também: Associações médicas pedem para proibir importação de cigarros eletrônicos