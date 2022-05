Após ser agredida por ex, jovem busca ajuda na casa de vizinha

Uma jovem, de 24 anos, foi agredida pelo ex-companheiro e precisou buscar socorro na casa de uma vizinha no final da manhã de hoje (10), em Corumbá, município que fica a 417 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a vítima informou que terminou o relacionamento com o suspeito há aproximadamente uma semana, e que por volta das 1h da madrugada hoje, o homem apareceu na casa da jovem e agrediu a ex-mulher.

Além de ser xingada, a jovem também foi agredida com socos e chutes pelo ex-companheiro, de 30 anos, e ficou com vários ferimentos no rosto e corpo.

Após a agressão a vítima conseguiu buscar abrigo na casa de uma vizinha depois de conseguir fugir do agressor desferindo um golpe de alicate contra o ex-marido.

O suposto agressor fugiu e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Delegacia de Polícia Civil de Corumbá.

Acesse também: Suspeito de violência doméstica e familiar é preso em Porto Murtinho

Confira outras notícias pelo Facebook.