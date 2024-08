Mais uma vez, Rebeca Andrade é a segunda melhor ginasta do mundo nos jogos olímpicos

Hoje(1º), Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata na final do indivudal geral da ginástica artística feminina em Paris 2024. Rebeca e Simone Biles foram os destaques e travaram pela primeira um embate direto nos três primeiros aparelhos disputados.

A definição das três primeiras colocações, foi definida apenas no úlitmo aparelho, o solo. No final da competiçção, a norte-americana Biles ficou com o ouro totalizando 59.131 pontos, a brasileira Rebeca, com a prata, pontuou 57.932; e a também estadunidense Sunisa Lee, ficou com o bronze contabilizado 56.465.

A ginasta brasileira conquistou a prata também em Tóquio 2020 nesta mesma competição, Sunisa Lee, ouro na Olimpíada de Tóquio 2020, ficou em terceiro desta vez.

Rebeca Andrade também se tornou a mulher brasileira com o maior número de medalhas olímpicas, ela possui quatro no total. Flávia Saraiva ficou em 9º lugar, com 54.032 pontos e participou pela primeira vez na final olímpíca desta modalidade.

O que é o individual geral?

A disputa do individual geral é basicamente a competição que confere medalhas as melhores ginastas em todos os aprelhos. Diferente da competição por equipes, apenas o desempenho individual nos quatro aparelhos são contados: trave, solo, salto e barras assimétricas. O maior somatório vence a disputa.

