Riedel toma posse do Codesul ao lado de governadores da região sul do país

O Governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), tomou posse do Codesul (Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul), no início da tarde desta quinta-feira (1), no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Ao lado dele estavam os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul; Jorginho Melo, de Santa Catarina; e Ratinho Júnior, do Paraná.

Durante a coletiva de imprensa, Riedel destacou a importância de se juntar ao grupo, sendo essa uma “nova opção para o empresariado sul-mato-grossense de desenvolver seus negócios a partir da agência, fomentando diversas linhas dentro da estratégia que nós temos”.

Para o agora presidente do conselho, a industrialização do Estado a partir de cadeias produtivas competitivas e novos negócios que surgem na região, proporcionam a Mato Grosso do Sul maior chance de crescimento econômico.

Por fazer parte do grupo de Estados da região sul do Brasil, o Governo de MS pode, agora, fomentar novos projetos com apoio do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), a partir de critérios estabelecidos junto à instituição.

Ao lado de Riedel, o Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou a competência do governante sul-mato-grossense e agradeceu o apoio prestado pelo Estado à população gaúcha, que sofreu com inundações por conta das fortes chuvas que atingiram o sul do país no mês de maio.

“O Mato Grosso do Sul, que está aqui nos recebendo, eu faço esse especial registro porque enviou equipes técnicas, profissionais e equipamentos que ficaram ao longo dos dias conosco, nos ajudando a fazer resgates, atender a nossa população e isso tudo nos dá, além da ajuda materialmente que é relevante, um apoio moral que confortou a alma dos gaúchos. Somos muito gratos a esse gesto do Mato Grosso do Sul”, afirmou.

Quanto à posse de Riedel para a presidência do Conselho, Leite ressaltou a confiança que tem no Governador de MS para dar continuidade nos projetos que já estão em andamento e naqueles que ainda virão.

“Sei da qualidade do seu trabalho e que se dedica especialmente a questão de enfrentamento à mudanças climáticas, adaptação e resiliência, integração das nossas defesas civis e também na cooperação para o desenvolvimento regional a partir de um estudo de integração, um projeto de visão estratégica de desenvolvimento até 2040”, disse.

Tecendo críticas ao Governo Federal quanto à falta de um fundo de desenvolvimento regional para o Sul do país, Jorginho Melo, governador de Santa Catarina, pontuou que a união dos quatro estados impulsionará um crescimento econômico para todos.

“Eu não tenho dúvida que será mais um fator de crescimento e desenvolvimento do MS, integrando o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul a fazer um quarteto agora imbatível. Nós temos pautas comuns, não temos fundos de desenvolvimento regional e isso é uma grande injustiça para o sul do Brasil, porque nós muitas vezes somos penalizados por fazemos o dever de casa”, discursou.

Por fim, Ratinho Júnior, governador do Paraná, destacou que esse é um momento histórico para Mato Grosso do Sul que agora se junta ao grupo que foi criado na década de 60.

Secretariado

Com a posse de Riedel na presidência da Codesul, os secretários de Estado de MS passam a ser representantes na comissão permanente de cada pasta da área.

“É uma dinâmica do próprio conselho que o presidente assume e tem os seus secretários liderando a comissão permanente do Codesul para que a gente possa desenvolver os projetos, responder pelas áreas e coordenar junto com os secretários das respectivas pastas dos ouitros estados”, finalizou Eduardo Riedel.

