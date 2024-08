Em meio às queimadas, Corumbá foi a cidade mais quente do país nesta quinta-feira

Acostumados com os termômetros marcando temperaturas bem altas, Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, foi a cidade mais quente de todo o Brasil nesta quinta-feira (1).

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), os termômetros alcançaram a marca de 38,7°C. Na lista também aparece a cidade de Aquidauana, com 37,8°C.

O registro foi feito às 15h desta quinta-feira, na mesma semana em que as temperaturas ficaram amenas na segunda e terça-feira. Entretanto, a frente fria que passou sobre o Estado não chegou com muita força.

Além do calor, Mato Grosso do Sul está sob alerta de baixa umidade ar, podendo variar de 20 a 30%. Por conta disso, há risco à saúde humana com ressecamento dos olhos, boca e pele, além de desidratação.

Por isso, não recomendado desgaste físico nas horas mais quentes do dia e exposição ao sol. É necessário que a população se mantenha bastante hidratada e use protetor solar.

