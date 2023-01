Luis Fabiano não recebeu sondagens de clube do MS, diz agente de ex-atleta

O mercado da bola sul-mato-grossense chacoalhou após informações de que o Novo Futebol Clube estaria negociando com o retorno de Luis Fabiano aos gramados. Em busca de informações, o Portal O Estado Online entrou em contato com pessoas próximas do ex-atleta de 42 anos, que negou as sondagens, desanimando os entusiastas que torciam para que o ex-atleta da Seleção Brasileira pudesse jogar nos gramados de Mato Grosso do Sul.

“Hoje cuido diretamente da carreira do Luis Fabiano e posso afirmar que não recebemos nenhuma proposta para que ele possa voltar aos gramados. Ele encerrou a carreira no final de 2021, início de 2022 e o foco dele hoje é outro. Ele sempre disse para os colegas mais próximo de que pretende trabalhar como gestão, mas voltar aos gramados nunca passou em sua mente”, relatou Rodrigo Righetti, que gerencia a carreira do ex-atleta.

Righetti que também é assessor de imprensa do ex-atleta, que hoje é comentarista, disse quais seriam os próximos passos de Luis Fabiano, colocando uma balde de água fria para os torcedores do Novo que torciam para um desfecho feliz em uma possível negociação.

“O Luis, após encerrar aposentadoria, tentou ser gestor da Ponte Preta, mas não deu certo. Ele nunca deixou de sonhar ou trabalhar como gestor de futebol. Ele está estudando para isso. Posso afirmar que as sondagens que o Luis recebeu é para ser comentarista de televisão. Fora isso, ele nunca deu ouvido, até porque o projeto carreira dele não é voltar aos gramados e sim trabalhar fora dele. Ele está se preparando e pretende voltar aos gramados para ser gestor. Fora isso, jogar em algum clube? Está praticamente fora de cogitação. Essa sondagem do Novo de Mato Grosso do Sul não aconteceu”, afirmou para a reportagem do portal O Estado Online.

O Novo Futebol Clube apresentou o seu elenco e comissão técnica na noite da última terça-feira (17). A equipe, com sede em Sidrolândia, estreia no campeonato no próximo sábado (28), fora de casa, contra o Aquidauanense, pelo sul-mato-grossense de 2023.

Novo Futebol Clube tenta contratação de atleta renomado

Conforme informações que o Portal O Estado Online teve acesso, a diretoria do Novo está a semanas em contato com empresários e pessoas próximas de Luis Fabiano. Nas conversas, o Novo propôs ao consagrado atleta de 42 anos, um contrato de produtividade e metas estabelecidas. Questionado no programa Donos da Bola da TV Bandeirantes, o atleta confirmou que recebeu sondagens, mas que não pretende voltar aos gramados por enquanto.

Na última segunda-feira (16), a reportagem do Portal O Estado Online entrevistou o presidente do Novo Futebol Clube, Éder Cristaldo, em meio a cerimônia de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Ele afirmou para a reportagem que o Novo estava em busca de um renomado camisa 9, que vestiu a camisa e jogou pelo São Paulo Futebol Clube. Em busca de pistas de quem seria esse atleta, o presidente se esquivou nas respostas, dizendo que não poderia mais falar para não atrapalhar nas negociações. “Se eu soltar algo, vocês saberão quem é, prefiro ficar em silêncio porque as negociações ainda estão em andamento.”, relatou.

