PF encontra em residência galões e tanques de diesel contrabandeados da Bolívia

Equipes da Polícia Federal (PF) encontrou tanques e galões de diesel contrabandeados da Bolívia, em uma residência de Corumbá, a 427 quilômetros de Campo Grande. Segundo a polícia, os combustíveis eram armazenados de forma precária e legislação ambiental.

Diante das informações, os agentes federais constataram que a residência era utilizada como ponto de venda de diesel contrabandeado. O combustível oriundo da Bolívia não tinha documentos de legislação vigente ambiental.

Os responsáveis pela atividade criminosa não estavam no Brasil, no entanto, foram apreendidos 1360 Litros armazenados em galões e em um tanque de mil Litros.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.