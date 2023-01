Jovem morre eletrocutado enquanto usava lixadeira de metal

Samuel Costa Gonzales, de 19 anos, morreu na noite de ontem (18) após levar um descarta elétrica enquanto realizava serviços com uma lixa de metal em uma residência no Bairro Parque Residencial União, em Campo Grande. O caso foi registrado como morte esclarecer na delegacia, onde as causas da morte serão investigados.

Segundo o boletim de ocorrência, o tio do jovem relatou aos policiais que o rapaz utilizava uma lixadeira de metal, ligada por uma extensão. No momento da descarga elétrica, ele lixava uma mesa de madeira, descalço e sem camisa, quando foi eletrocutado. Ao receber a forte descarga, deu um grito e caiu no chão. A ocorrência ocorreu por volta das 21h.

Ainda durante o depoimento na delegacia, o tio relatou que puxou o aparelho da tomada e em seguida tentou reanimar o jovem, mas sem sucesso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e também realizou técnicas de ressuscitação, sem exito, constatando o óbito no local.

A Perícia Técnica e Polícia Civil estiveram no local. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/Cepol) como morte a esclarecer.

