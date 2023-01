Clube de MS tenta a contratação de ex-atacante da seleção brasileira

Buscando uma nova identidade e agora de casa nova, O Novo Futebol Clube está disposto a balançar as estruturas do futebol sul-mato-grossense. Segundo informações de uma fonte muito próxima da diretoria, o Novo está tentando a contratação do ex-atleta de Seleção Brasileira, e ídolo do São Paulo, Luis Fabiano, de 42 anos.

Conforme informações que o Portal O Estado Online teve acesso, a diretoria do Novo está a semanas em contato com empresários e pessoas próximas de Luis Fabiano. Nas conversas, o Novo propôs ao consagrado atleta de 42 anos, um contrato de produtividade e metas estabelecidas. Questionado no programa Donos da Bola da TV Bandeirantes, o atleta confirmou que recebeu sondagens, mas que não pretende voltar aos gramados por enquanto.

Na última segunda-feira (16), a reportagem do Portal O Estado Online entrevistou o presidente do Novo Futebol Clube, Éder Cristaldo, em meio a cerimônia de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense. Ele afirmou para a reportagem que o Novo estava em busca de um renomado camisa 9, que vestiu a camisa e jogou pelo São Paulo Futebol Clube. Em busca de pistas de quem seria esse atleta, o presidente se esquivou nas respostas, dizendo que não poderia mais falar para não atrapalhar nas negociações. “Se eu soltar algo, vocês saberão quem é, prefiro ficar em silêncio porque as negociações ainda estão em andamento.”, relatou.

Polêmico, carismático e eterno ídolo do São Paulo.

Atualmente, Luis Fabiano é comentarista. O ex-renomado atleta de 42 anos, tem um extenso currículo vitorioso por clubes onde passou em sua carreira futebolística.

Conhecido no mundo do futebol por ser carismático e polêmico, o ex-atleta com passagens pela seleção brasileira de 42 anos, anunciou em dezembro de 2021 a sua aposentadoria no futebol por conta de suas lesões que atrapalhou o seu rendimento em campo.

“Chegou a hora. Nos últimos quatro anos, lutei muito contra o meu corpo para voltar a fazer o que mais gosto, jogar futebol. Lutei até o final, mas essa batalha eu não venci. As dores e circunstâncias não me permitiram voltar do jeito que eu imaginava. Mas o tempo me fez refletir muito e hoje vejo que tudo aconteceu da forma que tinha que acontecer”, disse o Fabuloso, em vídeo publicado na época em sua conta no Instagram.

Após anunciar a aposentadoria, Luis Fabiano virou coordenador técnico da Ponte Preta, clube em qual foi revelado no futebol.

Conforme informações da Espn, Luis Fabiano surgiu no futebol no fim da década de 90, como promessa da base da equipe de Campinas. Ele deixou a “Macaca” em 2000, quando foi vendido ao Rennes (FRA), onde atuou poucos meses, quando aceitou retornar ao Brasil.

De volta ao Brasil, o atacante se transferiu ao São Paulo, onde se tornou ídolo do clube paulista. Foram três passagens pelo Morumbi: 2001 (campeão do Rio-São Paulo), 2002 a 2004 (onde ajudou o time a voltar a Libertadores após dez anos) e 2011 a 2015 (campeão da Copa Sul-Americana). Saiu como terceiro maior artilheiro do clube, com 212 gols.

Seus últimos anos de carreira foram no Tiajin (CHN), e depois retornou ao país, onde jogou pelo Vasco da Gama me 2017 até se machucar. Luis Fabiano tentou voltar a jogar, na tentativa de se despedir com a camisa da Ponte Preta, mas sem sucesso. Ao todo em sua carreira, foram 405 gols e 749 partidas.

