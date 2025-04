Libertadores e Sul-Americana: Palmeiras e Corinthians entram em campo nesta noite em busca de vitória

A terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana movimenta o futebol sul-americano nesta quarta-feira (24), com destaque para os jogos de Palmeiras e Corinthians, que entram em campo às 18h (horário de MS).

Palmeiras busca manter liderança na Bolívia

Pela Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Bolívar, na altitude de La Paz, defendendo a liderança do Grupo G. Com duas vitórias nas duas primeiras rodadas, o Verdão quer manter o 100% de aproveitamento e se aproximar da classificação antecipada para as oitavas de final.

A provável escalação do técnico Abel Ferreira traz: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Emiliano Martínez (ou Lucas Evangelista) e Felipe Anderson; Estêvão, Paulinho (ou Facundo Torres) e Flaco López.

Corinthians joga em casa pressionado

Na Copa Sul-Americana, o Corinthians encara o Racing-URU na Neo Química Arena, em São Paulo. Ainda sem técnico fixo, o Timão entra pressionado: é o terceiro colocado do Grupo C, com apenas um ponto, e precisa vencer para manter vivas as chances de avançar.

Comandado interinamente por Orlando Ribeiro, o Corinthians deve ir a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique (ou André Ramalho) e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon (ou Igor Coronado); Memphis Depay e Yuri Alberto.

Além de Palmeiras e Corinthians, outros três clubes brasileiros também entram em campo nesta noite:

– Bahia x Atlético Nacional-COL, às 20h, pela Libertadores (transmissão pela ESPN);

– Godoy Cruz-ARG x Grêmio, às 18h, pela Sul-Americana (transmissão pela Paramount+);

– Palestino-CHI x Cruzeiro, às 20h30, também pela Sul-Americana (ESPN).

Onde assistir

Libertadores

– 18h: Bolívar-BOL x Palmeiras – Paramount+

– 20h: Bahia x Atlético Nacional-COL – ESPN

Copa Sul-Americana

– 18h: Godoy Cruz-ARG x Grêmio – Paramount+

– 18h: Corinthians x Racing-URU – ESPN

– 20h30: Palestino-CHI x Cruzeiro – ESPN

A rodada promete fortes emoções para os torcedores brasileiros, com jogos decisivos tanto para manutenção da liderança quanto para sobrevivência na competição.

