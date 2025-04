O Contador 2: Após oito anos, Ben Affleck retorna como o contador genial e leta

Ben Affleckl em uma sequência que mistura ação, drama e novos elementos controversos

A aguardada sequência de “O Contador” (2016) chega às telonas brasileiras nesta quinta-feira, 24 de abril Com direção de Gavin O’Connor e roteiro de Bill Dubuque. O Contador 2 marca o encerramento do mês nos cinemas com uma mistura de ação, drama e suspense ao longo de 2h05min de filme. Ben Affleck retorna ao papel principal ao lado de Jon Bernthal, J.K. Simmons e Cynthia Addai-Robinson, todos reprisando seus personagens do longa original. Daniella Pineda é uma das novidades no elenco desta sequência que tem movimentado os fãs desde seu anúncio.

Classificado para maiores de 16 anos, O Contador 2 acompanha o retorno de Christian Wolff (Ben Affleck), agora recrutado pela agente do Tesouro Americano, Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), para desvendar um novo e perigoso mistério. Após o assassinato de seu ex-chefe por criminosos desconhecidos, Wolff se vê novamente envolvido em uma investigação cheia de riscos. Para enfrentar esse desafio, ele recorre à ajuda de seu irmão distante, Brax (Jon Bernthal). Juntos, eles mergulham em uma trama, onde o brilhantismo e os métodos nada convencionais de Christian serão postos à prova. À medida que se aproximam da verdade, as ameaças se intensificam com um grupo de assassinos profissionais prontos para tudo a fim de silenciá-los.

Lançado em 2016, O Contador apresentou ao público Christian Wolff, interpretado por Ben Affleck um assassino altamente habilidoso que vive sob a fachada de um profissional Contador Público Certificado. Diagnosticado com Transtorno do Espectro do Autismo, Wolff combina sua genialidade matemática com métodos letais para operar no submundo do crime financeiro. Dirigido por Gavin O’Connor, o longa original recebeu avaliações mistas da crítica, com 53% de aprovação no Rotten Tomatoes, com base em 285 críticas, mas conquistou o público, alcançando 77% de aprovação. Ao todo, o filme arrecadou impressionantes US$ 155,2 milhões em bilheteria mundial, consolidando seu status como um thriller de sucesso e pavimentando o caminho para a aguardada sequência.

Produção

Gavin O’Connor já considerava expandir o universo de O Contador enquanto ainda filmava o primeiro longa, lançado em 2016. Em julho de 2017, foi oficialmente anunciado que a sequência estava em desenvolvimento, com o retorno do diretor e do roteirista Bill Dubuque. A ideia desde o início era transformar a história de Christian Wolff em uma franquia protagonizada por Ben Affleck.

Oito anos após o lançamento original, a aguardada continuação finalmente chega aos cinemas. Desta vez, a trama traz novos elementos que não estavam presentes no primeiro filme, como pitadas de humor e nuances românticas que adicionam mais profundidade aos personagens.

Em fevereiro de 2021, Ben Affleck confirmou que a sequência estava oficialmente em desenvolvimento. Mais tarde, em setembro do mesmo ano, O’Connor revelou em entrevista ao site CinemaBlend que não apenas O Contador 2 já estava em produção, como também havia planos para um terceiro filme. Ele ainda confirmou que o elenco principal retornaria para a sequência.

Em fevereiro de 2024, a Amazon MGM Studios adquiriu os direitos do projeto, anteriormente com a Warner Bros. Pictures. Estima-se que a produção tenha envolvido cerca de US$ 10 milhões em gastos na cinematografia. A direção de fotografia ficou a cargo de Seamus McGarvey e teve início em março de 2024, na Califórnia.Em abril do mesmo ano, novos nomes se juntaram ao elenco, incluindo Daniella Pineda, Allison Robertson, Robert Morgan e Grant Harvey, ampliando o universo da franquia com novos personagens e dinâmicas.

Desenvolvimento das Personagens

Em entrevista ao site de entretenimento Fandango, o diretor Gavin O’Connor revelou que a ideia de transformar O Contador em uma franquia surgiu ainda durante as gravações do primeiro filme. Segundo ele, uma das primeiras ações foi compartilhar sua visão com a equipe e discutir as motivações por trás da história.

“O primeiro filme teve um desempenho sólido nas bilheteiras, o que abriu caminho para a sequência, mesmo que isso tenha levado oito anos,” comentou O’Connor para a Fandango. “Lembro que, naquela época, a gente pensava: ‘Ok, vamos manter tudo em duas cenas-chave’. Sempre tentei estruturar as coisas em torno desses dois personagens principais, porque havia entre eles um ritmo muito próprio, um fluxo emocional contínuo. A forma como interagiam era algo especial, havia uma conexão natural que queríamos preservar”.

Ben Affleck também comentou para a Fandango sobre o desafio de retornar ao papel de Christian Wolff após quase uma década. Segundo o ator, desta vez ele precisou abordar o personagem de uma forma menos centralizada, já que a trama se expandiu para explorar mais profundamente os outros personagens ao redor de Wolff.

“Dessa vez, não é apenas sobre o protagonista. Cada personagem tem sua própria linha narrativa, e isso exigiu que eu trabalhasse com mais atenção à química entre os irmãos e com os demais do elenco,” explicou Affleck “Foi uma experiência muito gratificante, justamente por essa complexidade emocional e pela forma como as relações se entrelaçam ao longo da história”.

Críticas Especializadas

O lançamento de O Contador 2 já está em discussão entre os cinéfilos e críticos especializados de cinema logo em sua estreia internacional, lançada em março deste ano nos Estados Unidos. Com uma aprovação de 86% no Rotten Tomatoes com base em 56 análises, a sequência superou o filme original, que havia alcançado 53% de aprovação.

O jornalista Dereck Smith do site Slant Magazine deu nota baixa para o longa, apontando que os novos elementos acrescentados no filme não combinam com a ação do filme. A

relação entre os irmãos é algo que sai prejudicada ao filme ter que equilibrar entre o humor e as emoções das personagens, sendo até pejorativa na questão do autismo de Christian. Em sua análise sobre a obra, a jornalista concluiu o filme como ‘perdido’. “À medida que O Contador 2 se arrasta por mais de duas horas e suas duas histórias permanecem em conflito de tons, fica cada vez mais claro que, depois de dois filmes, esta série ainda não descobriu exatamente o que quer ser”.

Por outro lado, Jordan Hoffman, crítico do Entertainment Weekly, ofereceu uma avaliação bastante positiva de O Contador 2, destacando as diferenças em relação ao primeiro longa. Para ele, o diretor Gavin O’Connor e Ben Affleck retornam com uma abordagem mais comercial do personagem principal, focando nas habilidades neuroatípicas de Christian Wolff e deixando de lado o tom mais sombrio e melancólico do original.

Hoffman ressalta, no entanto, que o humor ácido adotado em algumas cenas pode ser mal recebido por parte da comunidade autista, especialmente por tratar aspectos do espectro como ferramenta de comédia.

“É curioso como Affleck, que não teve sucesso no universo dos super-heróis, encontrou aqui talvez seu melhor personagem de ação — seu próprio John Wick. De alguma forma, tudo se encaixa. A ideia da franquia O Contador soa como uma piada de estúdio: ‘Ele é um super-herói. E sabe qual é o poder dele? Autismo!’”, escreveu para o site. Apesar da crítica contundente quanto à sensibilidade do roteiro, Hoffman enxerga um potencial sólido para que a franquia continue crescendo, tanto em ação quanto em popularidade.

O filme estreia hoje em todos os cinemas do Brasil. Consulte o melhor horário e sessão para acompanhar a trama de “O Contador 2”.

Por Amanda Ferreira

