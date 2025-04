Mulher é baleada durante tentativa de assalto na fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero

Na tarde da última quarta-feira (23), uma mulher paraguaia de 50 anos foi baleada durante uma tentativa de assalto na Linha Internacional, região que separa as cidades de Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero (Paraguai). A vítima foi socorrida por familiares e levada ao Hospital Regional de Ponta Porã.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Nacional do Paraguai, a mulher reside em Ponta Porã, nas proximidades da saída para Antônio João.

Embora o caso esteja sendo acompanhado pelo Ministério Público do Paraguai, como a tentativa de assalto ocorreu em território brasileiro, a Polícia Nacional atua em conjunto com a Polícia Militar de Ponta Porã para apurar os fatos.

A vítima foi atingida na coxa e permanece internada no hospital. Até o momento, não foram divulgadas mais informações sobre seu estado de saúde ou os suspeitos envolvidos.

