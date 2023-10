Jogos Pan-Americanos: Flávia Saraiva fica a um décimo longe da medalha de ouro no individual geral

Na última segunda-feira, nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, a ginásta Flávia Saraiva, esteve a um passo de conquistar a medalha de ouro no individual geral. Com apresentações mais simplificadas comparado ao Mundial na Bélgica, ela competiu até o último aparelho em busca da cobiçada medalha de ouro.

A competição começou com o salto sobre a mesa, onde Flávia Saraiva impressionou os juízes com um Yurchenko com dupla pirueta, o que lhe rendeu 13.966 pontos. Nas paralelas assimétricas, a brasileira recebeu a nota de 13.533. Na trave, aparelho em que Flávia se notabiliza há anos, ela brilhou mais uma vez, ultrapassando a barreira dos 14 pontos com uma pontuação de 14.166. Por fim, no solo, a medalhista de bronze do último Mundial conquistou a nota 12.900.

Ao término da disputa, Flávia Saraiva totalizou 54.699 pontos na soma de todos os aparelhos, ficando a apenas um décimo da pontuação da norte-americana Kayla Di Cello, que conquistou o ouro com 54.565 pontos. Jordan Chiles, outra atleta dos Estados Unidos, completou o pódio, levando o bronze com 53.999 pontos.

Além do desempenho notável de Flávia Saraiva, a brasileira Jade Barbosa também merece destaque ao se posicionar em quarto lugar, somando 53.333 pontos, ficando a pouco mais de meio ponto de distância de Chiles.

Leia mais:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.