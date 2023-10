Brasil vence Argentina no vôlei feminino e garante vaga para a 2 ª fase dos Jogos Pan-Americanos

Neste último domingo (22), a equipe feminina brasileira alcançou sua segunda vitória consecutiva no Pan-Americano de 2023, realizado em Santiago. O Brasil superou a Argentina em três sets diretos, com parciais de 25-13, 25-20 e 25-18. O desempenho destacou-se pela superioridade brasileira nos ataques, bloqueios e saques das jogadoras.

Na partida, a oposta Sabrina liderou a pontuação da seleção, seguida por Basso, Helena e Lorena. O resultado final foi uma vitória por 3 sets a 0 sobre a Argentina (com as parciais de 25×13, 25×20 e 25×18) no Pan-Americano Feminino.

A ponteira Helena Wenk, um dos destaques da equipe brasileira, comentou a vitória sobre a Argentina: “Acho que o time foi muito consistente, jogou bem do início ao fim. Estávamos muito preparadas e jogamos soltas e felizes.”

As capitaneadas pela levantadora Naiane já têm o próximo compromisso na fase classificatória, agendado para amanhã, 23 de outubro, às 10h30 (Horário de Brasília). Elas enfrentarão a seleção de Porto Rico. O duelo será transmitido pelo canal do Comitê Olímpico Brasileiro e pela Cazé TV, no Youtube.

Com essa vitória, o Brasil já está classificado para a próxima fase do Pan-Americano, restando apenas determinar se avançarão diretamente para a semifinal ou para as quartas de final.

Comparativo de Fundamentos entre Brasil e Argentina:

– Brasil: 75 Pontos (43 Ataques, 11 Bloqueios, 02 Saques), 19 pontos em erros do adversário.

– Argentina: 51 Pontos (28 Ataques, 02 Bloqueios, 02 Saques), 19 pontos em erros do adversário.

Pontuação Geral da Equipe Brasileira:

– Sabrina Machado: 15 Pontos (14A | 1B | 0S)

– Lorena Viezel: 10 Pontos (6A | 3B | 1S)

– Maiara Basso: 10 Pontos (9A | 0B | 1S)

– Helena Wenk: 09 Pontos (8A | 1B | 0S)

– Larissa Besen: 09 Pontos (4A | 5B | 0S)

– Naiane Rios: 03 Pontos (2A | 1B | 0S)

