Duas pessoas morreram e três ficaram feridos após veículo capotar na MS-276

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas, em um grave acidente, registrado na noite de ontem (23), na MS-276, entre Batayporã e Anaurilândia. Segundo a polícia, as vítimas fatais foram identificados como Ananias Marcellus, de 35, e Alife Vanderlei Cuba do Nascimento, de 29 anos.

Conforme informações do Nova News, o condutor do Chevrolet Vectra tentou desviar de um animal que atravessou a pista, quando perdeu a direção do veículo e capotou violentamente. No veículo, havia cinco pessoas, sendo três homens, uma mulher e uma criança.

Ananias e Alife morreram no local, já a mulher, as crianças e um outro homem, foram encaminhados ao Hospital Sagrado Coração de Jesus, em Anaurilândia.

Ainda de acordo com o Nova News, a criança e um dos homens não correm risco de vida, porém, a mulher está em estado grave e teve que ser transferida para um hospital de Dourados.

Segundo apurado pelo site local, as vítimas saíram de São Gabriel do Oeste e seguiam para Presidente Epitácio(SP).

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.