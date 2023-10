Leilão de veículos apreendidos pelo Detran está aberto para lances

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito) está com mais um leilão online de veículos para circulação, sucatas aproveitáveis e sucatas inservíveis aberto para lances.

O certame de veículos apreendidos nos municípios de Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Amambai, Caarapó, Fátima do Sul, Itaporã e Naviraí, recebe lances desta segunda-feira (23) até o dia 6 de novembro 13h (horário de Brasília).

O leiloeiro responsável é Igor Alexandre de Souza Silva e os lances podem ser feitos pelo site www.desouzaleiloes.com.br.

A visita aos lotes poderá ser feita no pátio da Autotran em Dourados, localizada na rua Coronel Ponciano de Mattos Pereira, 51-B no Jardim Colibri das 8h as 11h e das 13h30 às 16h30 nos dias 31 de outubro e 1 de novembro.

São 60 lotes de veículos para circulação, sendo 50 motocicletas e 10 automóveis; na categoria sucata aproveitável são ofertados 57 lotes de veículos, sendo 106 motocicletas e 36 automóveis; na categoria sucata inservível, são ofertados 2 lotes de veículos, sendo 138 motocicletas e 10 automóveis equivalentes a aproximadamente 21.420 Kg de material ferroso.

Destaque dos veículos de circulação é o automóvel Toyota Corolla XEI 1.8 Flex preta 2008/2009 com lance inicial no valor de R$ 9.931,00 e a motocicleta Honda XRE 300 2012/2012 azul com lance inicial no valor de R$ 3.482,00. São apenas exemplos dos veículos que podem ser encontrados no leilão.

Com informações do Governo de Mato Grosso do Sul.

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram