Jogos Pan-Americanos de 2023: Confira onde e quando assistir

Com a data de 20 de outubro a 5 de novembro marcada no calendário esportivo, a cidade de Santiago, no Chile, está se preparando para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2023. Este evento esportivo é aguardado com grande expectativa, não apenas pela magnitude dos Jogos, mas também por ser a primeira vez em quase três décadas que não será transmitido na televisão tradicional. A coompetição possui um pássaro da especie Tachuris rubrigastra, nativo do território chileno, tendo como característica a penagem de sete cores.

Os Jogos Pan-Americanos de Santiago reunirão 41 países participantes, que competirão em mais de 35 modalidades esportivas. Com mais de 6.900 atletas envolvidos, a competição promete ser um festival de diversidade e alta qualidade esportiva, abrangendo uma ampla gama de modalidades esportivas, oferecendo algo para todos os gostos e interesses inclundo atletismo, Badminton, Basquete (5×5 e 3×3), Beisebol (Beisebol e Softbol), Breaking, Boliche, Boxe, Canoagem (Slalom e Velocidade), Caratê, Ciclismo (BMX, BMX estilo livre, de estrada, de montanha e de pista), Escalada Esportiva, Esgrima, Esportes Aquáticos (Maratona, Natação, Natação Artística, Polo Aquático e Saltos Ornamentais), Esqui Aquático (Esqui e Wakeboard), Futebol, Ginástica (artística, rítmica e de trampolim), Golfe, Handebol, Hipismo (Adestramento, Concurso Completo e Saltos), Hóquei sobre grama, Judô, Levantamento de Peso, Lutas (Livre e Greco-Romana), Patinação sobre rodas (artística, de velocidade em linha e skate), Pelota Basca, Pentatlo Moderno, Raquetebol, Remo, Rúgbi, Surfe, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Tiro com Arco, Tiro Esportivo, Triatlo, Vela e Vôlei.

O Brasil, como uma das nações mais notáveis do continente em termos de conquistas esportivas, está determinado a brilhar na competição. O país é o quarto maior medalhista na história do torneio, e na edição atual, busca superar seu melhor desempenho alcançado em Lima, em 2019, onde conquistou um total de 171 medalhas.

Transmissão

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 marcam uma virada na forma como o mundo acompanhará o evento. A transmissão será exclusiva da Cazé TV em parceria com o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) no YouTube. Essa mudança marca o início de uma nova era na maneira como as competições esportivas são disponibilizadas para o público, tornando o evento mais acessível a um público global. A Band e a ESPN chegaram a ser procuradas nas últimas semanas, mas não houve um acordo para a transmissão televisiva.

Com informações do Diario do Nordeste