VÍDEO: Lateral do Bayern faz gol contra bizarro durante amistoso

O lateral-esquerdo Alphonso Davies, do Bayern de Munique e da seleção canadense, marcou um gol contra bizarro nesta sexta-feira (13), na derrota do Canadá para o Japão por 4 a 1, em partida de caráter amistoso.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, enquanto o jogo ainda estava 1 a 0 para os japoneses, Davies tentou tirar de dentro da área, mas a bola pegou na sua canela e tomou outro rumo. Depois de bater no rosto do goleiro Milan Borjan, a bola morreu nas redes.

O Japão chegou a abrir 4 a 0 no Canadá, mas Junior Hoilett fez o gol de honra dos canadenses nos minutos finais. Os japoneses vêm de goleadas impressionantes em 2023, como 6 a 0 em El Salvador, 4 a 1 no Peru, 4 a 1 na Alemanha, 4 a 2 na Turquia e, agora, 4 a 1 no Canadá.

Com informações do SBT News.

