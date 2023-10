Audiência pública, reuniões e sessões plenárias movimentam a semana

Audiência pública, posse da Frente Parlamentar da Suinocultura, Reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas, sessões e reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) compõem a agenda da semana na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). As sessões ordinárias da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 9h, no Plenário Júlio Maia. Durante as sessões, são debatidos os temas de interesse da sociedade e votados os projetos que norteiam a legislação estadual em favor do cidadão.

Proposta pela deputada Gleice Jane (PT), a audiência pública com o tema ‘Dia Mundial da Alimentação: Caminhos para uma Alimentação Saudável e Sustentável’ abre a programação parlamentar na semana na segunda-feira (16), a partir das 13h no auditório da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), no Parque dos Poderes, em Campo Grande. Gleice Jane considera o debate uma oportunidade única “para unir esforços, compartilhar conhecimento e estabelecer políticas públicas que direcionem Mato Grosso do Sul, e o Brasil, para um futuro onde a saúde e a sustentabilidade caminhem juntas”, pontuou a parlamentar.

A programação na quarta-feira (18) inicia com a reunião ordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). A partir das 8h, o grupo se reúne no Plenarinho Deputado Nelito Câmara para avaliar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade das matérias enviadas, ou originadas no Legislativo Estadual. A CCJR é presidida pela deputada Mara Caseiro (PSDB), e composta pelos deputados Junior Mochi (MDB), Antonio Vaz (Republicanos), Pedrossian Neto (PSD) e João César Mattogrosso (PSDB).

Outros dois eventos acontecem a tarde, na quarta-feira. Às 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, será realizada a reunião da Comissão de Desenvolvimento Agrário, Assuntos Indígenas e Quilombolas, por proposição do deputado Zeca do PT (PT), presidente do grupo de trabalho. A partir das 14h, no Plenário Júlio Maia, acontece a solenidade de posse dos membros da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura. O evento é uma proposição do deputado Renato Câmara (MDB), coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento da Suinocultura.

