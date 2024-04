Jogos neste domingo definem finalistas do Estadual

Os dois finalistas do Campeonato Estadual de Futebol serão definidos em jogos previstos para as cidades de Campo Grande e Dourados, neste domingo. No estádio Jacques da Luz, localizado nas Moreninhas, região sul da Capital, Operário e Portuguesa se enfrentam a partir das 15h em busca de uma vaga na decisão.

Vice-campeão no ano passado, o Galo saiu na frente ao vencer o jogo de ida em Sidrolândia por 3 a 2 e agora joga pelo empate para garantir seu retorno à final. Enquanto isso, a Portuguesa precisa de uma vitória por pelo menos um gol de diferença para se classificar ou um empate acima de três gols para avançar, enquanto uma vitória da Lusa por um gol de diferença leva a disputa para os pênaltis.

Em Dourados, no estádio Douradão, a 230 km da Capital, acontecerá a outra semifinal entre Dourados e Corumbaense, também às 15h. O primeiro confronto no estádio Arthur Marinho, em Corumbá, terminou empatado em 0 a 0. Um novo empate levará a disputa para os pênaltis, enquanto uma vitória no tempo normal garantirá a vaga na final para a equipe vencedora.