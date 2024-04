Prefeitura de Brasilândia abre inscrições para concurso público

A partir desta sexta-feira (5), estão abertas as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Brasilândia, município localizado na região leste de Mato Grosso do Sul, distante 366 km de Campo Grande. No total, há 11 vagas para preenchimento imediato para os níveis alfabetizado, fundamental, médio e superior, além da formação de cadastro reserva.

Os candidatos aprovados atuarão em jornadas de trabalho semanal entre 20 a 40 horas, com remunerações que variam de R$ 1.394,58 a R$ 16.214,67, mensais. O salário mais alto é para a função de médico de saúde da família, que tem carga horária de 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas até o dia 21 de abril, pelo site da Fundação Fafipa. A taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 130. O processo classificatório será realizado por meio de prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos, que serão aplicadas a partir do dia 12 de maio.

Confira o edital.

