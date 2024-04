Curso gratuito de Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos acontece durante Expogrande

Focando na empregabilidade e geração de renda, a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria da Juventude realiza, do dia 08 a 10 de abril, das 14h às 18h, o curso “Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos”. Os alunos terão a oportunidade de aprender sobre Introdução e Conceitos Gerais sobre Espécies Equinas, Nutrição e Sanidade Animal, Manejo de Cavalo no Trabalho e no Esporte e Primeiros Socorros Animal.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://sejuvcg-sejuv-na- expogrande-2024.cheetah.builderall.com/.

O mercado de equino sul-mato-grossense é muito exigente e cada vez mais, aumenta a demanda de profissionais qualificados para tratar os animais, explica o médico veterinário, Leonardo Nogueira. “Os alunos vão aprender desde colocar um cabresto até a importância dos horários para o trato, o que parece simples, mas faz uma enorme diferença no dia a dia”.

O curso acontece no Parque de Exposições Laucídio Coelho e as vagas são limitadas. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 3314-3577

Serviço:

Auxiliar em Serviços Gerais para Equinos

Horário: 14h às 18h

Local: Parque de Exposição Laucídio Coelho – Sala Escola Acrissul

Endereço: R. Américo Carlos da Costa, 320 – Vila Carvalho.

