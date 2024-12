Jogador de MS, Éderson Lourenço entra na mira de gigantes europeus com propostas milionárias

Éderson Lourenço, que nasceu em Campo Grande e atualmente se destaca no Atalanta, tem despertado a atenção de times considerados gigantes do futebol europeu. Com apenas 25 anos, volante sul-mato-grossense, vem recebendo propostas de alto valor, incluindo do Manchester City no valor de 70 milhões de euros (aproximadamente R$ 510 milhões), de acordo com publicação do portal inglês Team Talk.

Além do Manchester City, o Manchester United, Real Madrid e Liverpool também demonstram interesse pelo atleta e acompanham de perto a situação, devido as atuações consistentes do jogador nesta temporada, segundo informações do jornalista Florian Plettenberg, da rede Sky Sports.

Para o Manchester City, Éderson é avaliado como um possível substituto para Rodri, que sofreu uma lesão recentemente. Mas a Atalanta, atual líder do Campeonato Italiano, não demonstrou intenção de liberar o atleta em meio à temporada, o que pode dificultar as negociações.

Com passagens por clubes como Fortaleza, Corinthians, Cruzeiro e Salernitana, Éderson se consolidou como uma peça-chave na Atalanta. Na temporada atual, ele marcou dois gols, deu uma assistência e tem se destacado pela consistência no meio-campo. Sua convocação para a seleção brasileira também aumentou seu valor de mercado.

A transferência de Éderson pode ser feita durante a janela de janeiro, dependendo do desfecho das negociações. Para o jogador é de uma oportunidade de projeção internacional, enquanto para a Atalanta, a saída do volante exigiria uma reposição à altura em curto prazo.

