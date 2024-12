Homem é esfaqueado no motel por invasora ,em Iguatemi

Na noite de quarta-feira (25) para quinta-feira (26), uma mulher invadiu um motel e esfaqueou um rapaz que estava com outra acompanhante. O crime aconteceu na na cidade de Iguatemi, distante cerca de 412 quilômetros de Campo Grande. O rapaz foi socorrido em estado grave. Ainda não há informações sobre se há relação entre autora e a vitima.

A mulher de 41 anos que acompanhava a vítima relatou à polícia que haviam combinado que ele a buscaria em sua casa e, em seguida, ambos iriam para o motel. No entanto, ela afirmou que não sabia se o rapaz era casado ou mantinha algum outro relacionamento.

Após estacionar o carro na garagem do quarto do motel, foi surpreendido pela suspeita, identificada como Kamila que chegou desferindo um golpe contra o abdômen dele, que caiu no chão.

Diante da situação em que se encontrava, a acompanhante correu e se trancou no quarto do motel, que em seguida, teve a porta arrombada por Kamila. Durante a briga entre as duas, a mãe da autora surgiu no local, e também passou a agredir a acompanhante. Depois, as duas fugiram em um veículo Fiat Uno.

As suspeitas ainda não foram encontradas e o o caso foi registrado como lesão corporal dolosa e homicídio simples na forma tentada.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram