Saque do abono salarial 2024 termina nesta sexta (27)

O prazo para sacar o abono salarial de 2024, referente ao ano-base 2022, termina nesta sexta-feira (27). O benefício pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Após essa data, os valores não retirados serão devolvidos ao FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Nesse caso, o trabalhador só poderá recuperar o dinheiro por meio dos canais do Ministério do Trabalho.

Quem tem direito ao abono salarial?

Têm direito ao abono salarial os trabalhadores que:

Trabalharam ao menos 30 dias no ano-base (2022).

Receberam até dois salários-mínimos por mês durante o ano-base.

Têm os dados corretamente informados pelo empregador na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) ou no e-Social referente ao ano-base de apuração.

Estão cadastrados no PIS/Pasep ou no CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), com pelo menos cinco anos de registro no sistema.

Requisitos para Receber o Abono Salarial

Para ter direito ao abono salarial, o trabalhador precisa atender a alguns critérios, entre os principais estão:

Estar cadastrado no PIS/PASEP: O trabalhador precisa ter pelo menos 5 anos de cadastro no programa.

Rendimento de até dois salários mínimos: O trabalhador deve ter recebido, em média, até dois salários mínimos mensais no ano-base considerado para o pagamento.

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base: O trabalhador deve ter exercido atividades formais durante pelo menos um mês no período de referência (ano-base).

Estar com os dados atualizados na RAIS (Relação Anual de Informações Sociais): O empregador deve ter informado corretamente os dados do trabalhador à RAIS.

Serviço

A consulta para saber se tem direito, pode ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital e pelo portal Gov.br.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram