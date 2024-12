Bahia e Corinthians começam a luta pela vaga na fase de grupos da Copa Libertadores 2025

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) divulgou as datas e horários das partidas de Bahia e Corinthians na fase preliminar da Copa Libertadores de 2025. Os clubes brasileiros iniciarão sua trajetória fora de casa, enfrentando adversários desafiadores na busca pela vaga na fase de grupos do torneio.

O Bahia fará sua estreia no dia 18 de fevereiro, uma terça-feira, contra o The Strongest, da Bolívia. O primeiro jogo será realizado na altitude de La Paz, o que representa um desafio a mais para o Tricolor, que enfrentará as dificuldades típicas dessa região. A partida de volta ocorrerá no dia 25 de fevereiro, em Salvador, na Arena Fonte Nova, e promete ser decisiva para a classificação do Bahia.

Já o Corinthians enfrentará a Universidad Central, da Venezuela, em sua estreia no dia 19 de fevereiro, quarta-feira, também fora de casa. O jogo de volta, marcado para o dia 26 de fevereiro, será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo. Como no caso do Bahia, a decisão ocorrerá em território brasileiro, o que pode ser um fator importante para a equipe paulista.

Ambos os jogos ocorrerão às 20h30 (horário de Mato Grosso do Sul). A fase preliminar da Copa Libertadores é composta por duas fases de mata-mata, e os vencedores garantem um lugar na fase de grupos, ao lado dos clubes já classificados diretamente para a competição.

O sorteio dos confrontos levou em consideração o ranking de clubes da Conmebol, e apesar de ocupar a 77ª posição no ranking, o Bahia foi alocado no Pote 1 devido a um critério adicional que favoreceu sua distribuição. O Corinthians, por sua vez, ocupa a 18ª colocação no ranking da entidade.

O Bahia terá pela frente o The Strongest, um tradicional clube boliviano conhecido por sua força quando joga na altitude de La Paz. No entanto, o time baiano terá o benefício de decidir a vaga em casa, o que pode ser um trunfo. Já o Corinthians enfrentará a Universidad Central, equipe venezuelana que também oferece desafios à equipe paulista.

A Copa Libertadores de 2024 promete grandes emoções desde a fase preliminar, e tanto Bahia quanto Corinthians têm a missão de superar os adversários para garantir a vaga na fase de grupos e dar sequência ao sonho de conquistar o maior torneio de clubes da América do Sul.

