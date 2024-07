Barco vira e homem desaparece em rio do Pantanal

Homem identificado como Edson Martins Miranda, de 26 anos, desapareceu, nessa segunda-feira (29), na Baía Negra, região do Forte Coimbra, em Corumbá, distante 426 quilômetros de Campo Grande, após o barco em que ele estava virar.

De acordo com o site Diário Corumbaense, a vítima entrou em um barco de porte pequeno acompanhada de mais duas pessoas.

Por volta das 19h, os dois homens retornaram a pé em meio à mata e ao chegarem na fazenda de onde partiram, disseram que a embarcação virou e que Edson desapareceu na água.

O 3º Grupamento de Bombeiros Militar de Corumbá foi acionada e enviou uma equipe para iniciar os trabalhos de buscas na região. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil como desaparecimento de pessoa.

