Com maior nota do skate nos jogos olímpicos, Raíssa Leal se classifica para a final

A brasileira Rayssa Leal se classificou para as finais do skate street nos jogos olímpicos de Paris 2024 neste domingo(28). A disputa nesta manhã no Parque urbano La Concorde teve o objetivo de classificar as oito melhores colocadas para a final.

A medalhista de prata em Tóquio, teve um início ruim, mas se recuperou na fase classificatórias, realizou belas manobras conseguindo a maior pontuação da história do skate nos jogos olímpicos.

Ela foi para a final na sétima colocação com somatório de 241,43 pontos. Rayssa é a única brasileira na final, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto não se classificaram.

A final acontece ainda hoje às 12h horário de Brasília.

