Guarani pede R$ 12 milhões para vender volante ao Palmeiras

Finalista do Campeonato Paulista, o Palmeiras prepara possíveis reforços para o restante da temporada. Um dos nomes cogitados é o volante colombiano Richard Rios, do Guarani. O clube campineiro pede R$ 12 milhões para vendê-lo, em valor que já foi de R$ 15 milhões.

O Palmeiras traçou sua estratégia para reforçar o elenco para o restante da temporada. Após se reunir com Abel Ferreira, a diretoria do clube prometeu ao português que três reforços serão contratados em breve.

Richard Rios é visto como um jogador com as mesmas características de Danilo. Ele já despertou interesse Corinthians, Red Bull Bragantino, Santos e Internacional. Acesse também: Comercial perde para Operário e está rebaixado para a segunda divisão do Estadual

Com informações da Folhapress