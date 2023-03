Comercial perde para Operário e está rebaixado para a segunda divisão do Estadual

O Comercial está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Estadual de MS. O que foi desenhado rodada a rodada foi confirmado na tarde de ontem (20), quando o clube perdeu o clássico para o Operário por 1 a 0, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

O gol da partida foi marcado por Kaique no segundo tempo. O Galo garantiu a vice-liderança com o resultado, enquanto o Colorado foi rebaixado para a segunda divisão após ter a pior campanha da história do clube na competição. Em 2024, o time vermelho disputará a Série B pela segunda vez, tendo participado anteriormente em 2007, quando conquistou o vice-campeonato e subiu de divisão.

O Colorado dependia de uma vitória e da derrota do Coxim para se manter na Primeira Divisão, no entanto, o Coxim venceu por 1 a 0, o que não favoreceu o Colorado.

A partida

O Comercial começou melhor a partida. Logo aos 4 minutos o time conseguiu acertar o travessão do Galo. Posteriormente, o Operário apresentou uma melhora e criou algumas chances em jogadas aéreas. Aos 18 minutos, o zagueiro Jadson marcou um gol de cabeça, porém foi anulado. Já aos 43 minutos do primeiro tempo, o time desperdiçou mais uma oportunidade de marcar.

Somente aos 30 minutos do segundo tempo foi marcado o único gol, em um contra-ataque dos jogadores reservas do Operário que surpreendeu a defesa do time adversário.

Jefferson Reis recebeu a bola pela direita e, antecipando-se à marcação, avistou Kaique desmarcado no centro do campo. Com um passe preciso, Jefferson encontrou o camisa 19, que chutou com precisão, superando o goleiro Breno e abrindo o placar com o gol da vitória por 1 a 0.

O Galo do treinador Celso Rodrigues foi a campo com – 12-Samuel; 2 Travassos, 3-Jadson, 4-Marcio Luiz e 6-Hugo Leonardo; 5-Felipe, 7-Fernandinho e 8-Abuda; 11-Tony Junior, 9-Lucas Silva e 10-Adriano. O técnico Ronildo Rocha escala o time com 80-Breno; 2-Davi, 3-Digão, 4-Mumu e 55-Paulista; 5-Alê, 8-Valu e 10-Dudu; 9-Gustavo, 11-Léo e 7-Valter Bala.

Retrospecto

Com nove títulos conquistados nos anos de 1982, 1985, 1987, 1993, 1994, 2000, 2001, 2010 e 2015, o Comercial é o segundo maior vencedor da história do campeonato Sul-Mato-Grossense. Entretanto, o clube é superado em número de conquistas pelo seu grande rival, o Operário, que possui doze títulos.

