Assentado cobra investimentos do Governo Lula

Tendo sido um dos pioneiros nos assentamentos São Manoel e Monjolinho localizados na região de Anastácio, Sirlei Fernandes de Oliveira está cobrando investimentos em infra-estrutura poir parte do Governo Lula pois hoje estes projetos encontram-se em estado de abandono. O trabalhador rural revelou que não tem visto como devem acontecer a aplicação do dinheiro anunciado pelo presidente Lula na melhoria para os assentados.

“Eu permaneci por 16 anos no Assentamento São Manoel e não vi o dinheiro prometido chegar para a implantação da infra-estrutura e até mesmo recursos de empresas como a JBS destinados ao assentamento acaba desaparecendo”, afirmou Sirlei. Nem mesmo a liogação entre os dois assentamentos que seria o asfaltamento da estrada ligando Campo Grande a Nioaque foi concretizada.

Tenho visitado os locais na busca de soluções mas pelo jeito tudo tem ficado apenas na promessa do presidente Lula da mesma forma como aconteceu no seu primeiro Governo quando esteve lá nos assentamentos e nada aconteceu.

