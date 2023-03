Geadas intensas de outono estão previstas no final da estação

A previsão é de poucas ondas de frio, mas não significa que o frio não será intenso

O prognóstico elaborado pelo meteorologista Nathálio Abrahão mostra que a estação de Outono, que chega em Mato Grosso do Sul na tarde desta segunda-feira (20), terá seus dias iniciais ainda com características do verão, como as pancadas de chuvas em fins de tarde, o calor e a umidade do ar elevados, com as máximas acima dos 30 graus e acima de 65% de umidade relativa.

Ao passar dos dias, as nuvens se reduzem e o céu vai ficando mais claro com a perda de umidade em evidências de dias mais secos. Os índices de chuvas se reduzem continuamente e as madrugadas e manhãs ficando cada vez mais frias.

Algumas localidades já se manifestam os nevoeiros ou nevoa-úmida. As tardes dão a sensação de quente e abafamento em função da queda na umidade relativa do ar. Pessoas e os animais apresentam alterações de humor e as plantas entram em dormência.

As mudanças de tempo ocorrem, às vezes com estiagens, outras vezes quedas nas temperaturas, chuvas rápidas e, à noite, ventos fortes também podem ocorrer.

A frequência de nevoeiros é mais consistente com aumento na umidade, decorrentes das inversões térmicas, céu claro à noite e madrugadas quando as nevoas surgem prejudicando voos e a visibilidade nas estradas.

Nos próximos meses, a previsão é de poucas ondas de frio, mas não significa que o frio não será intenso. As massas de ar que chegarem a Mato Grosso do Sul, principalmente em junho, devem ser fortes.

Há probabilidade de geadas para o final da estação, quando as temperaturas decrescem abaixo dos cinco graus centigrados em locais mais baixos, indicando presença de massas de ar polares, adentrando nas regiões Sul e Sudoeste do estado.

Durante o outono, as temperaturas apresentam grande amplitude térmica (diferença entre a máxima e a mínima diária) com calor durante o dia e frio a noite.

Chuvas

As mudanças em relação às chuvas são significativas em todo o Estado, marcadas pela redução nos volumes e nas médias das chuvas. No início da estação, a expectativa é de chuvas distribuídas até pelo menos 31 de março.

O mês de Abril é esperado períodos de pequenas estiagens, temperaturas noturnas mais amenas. Já na segunda quinzena de Maio até meados de Junho chances de chuva fraca, isolada e esparsa, nas regiões Central e Sudoeste do estado, além de parte do Leste.

Mês de Março: Entre Sidrolândia e Mundo Novo devem ocorrer muita chuva nos últimos dez dias. Enquanto entre Campo Grande e Sonora podem ficar muito acima das médias. Três Lagoas devem ficar acima e Corumbá próxima a 50% a mais das medias.

Mês de Abril: Em todo o estado devem ficar dentro a ligeiramente abaixo das médias.

Mês de Maio: Em todo o estado as chuvas devem ficar dentro das médias a ligeiramente acima. Na região Norte e Nordeste, devem ficar acima das médias.

Mês de Junho: Não será um mês totalmente seco, a umidade relativa do ar sistematicamente deve oscilar em valores acima de 60% com frequentes nevoeiros e até chuva e chuviscos. • Podem aumentar o volume de chuvas nos municípios do Sul, Sudoeste e Centro do estado.

Os acumulados nos três meses (Abr.-Mai-Jun.) podem ser próximos a 140 mm entre Dourados, Ponta Porã e Amambai. As chuvas devem ficar próximos da média histórica nas regiões produtoras do Centro-Sul, exceto o mês de Junho que pode apresentar valores até 10% acima da média, no Estado.

As chuvas em Março devem ficar acima das médias no extremo sul do MS (Amambai, Sete Quedas, Naviraí, Iguatemi…). Em meados de Junho ao final do mês, pode haver mais chuvas, no Sul e Sudoeste de MS.

Temperaturas

As temperaturas devem oscilar bastante em todas as regiões em função das mudanças de eventos de temperatura no Oceano Pacífico com reflexos globais e na América do Sul com o enfraquecimento de La Niña. Na Região Norte e Nordeste do MS, as temperaturas ficam elevadas até meados de Maio.

Nas regiões Central e Sul, temperaturas algumas vezes ficarão abaixo dos 15 graus e até abaixo de 10 graus que podem indicar o avanço das massas de ar polares.

As regiões Sudoeste e Sul (Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Amambai e Paranhos) e Oeste (Aquidauana, Miranda, Murtinho e Corumbá) podem sentir temperaturas bastante reduzidas até abaixo dos 10 graus do meio para o fim da estação.

Nas regiões Leste e Sudeste, temperaturas mais amenas, abaixo dos 17 graus, podem indicar massas de ar de média intensidade. O nevoeiro, associados à elevada umidade relativa e ao frio será frequente.

Mês de Março: As temperaturas mínimas têm chance de ficar acima da média.

Mês de Abril: Pouco acima da média, intercalados com as primeiras massas de ar fria.

Mês de Maio: Abaixo da média. Haverá massas de ar polares com frio significativo.

Mês de Junho: Com probabilidade de incursões de massas polares, frio intenso e chance de geadas. As temperaturas podem ficar abaixo das medias.

Frio

Estes valores não significam que não ocorrerá temperaturas abaixo de cinco graus. A tendência é de ocorrer sim, mas na presença de massa de ar polar fria e úmida. São esperados nos meses de Maio e Junho, temperaturas abaixo dos 13 graus na região Norte.

Abaixo de 10 graus na região Leste. Abaixo de 09 graus nas regiões Central e Sudeste e abaixo dos 06 graus entre Dourados ao extremo sul. Em Corumbá, Ladário e Porto Murtinho as oscilações podem chegam aos 09 graus.

Em Campo Grande, as temperaturas mais aproximadas na média da máxima e mínima para o trimestre, são as seguintes. Abril (Máxima: 29 ºC / Mínima: 15 ºC); Maio (Máxima: 28 ºC /Mínima: 10 ºC); Junho (Máxima: 26,0 ºC /Mínima 8 ºC). Acesse também: Chuva ajuda safra de cana-de-açucar em MS

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba