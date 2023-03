Detran dá início à operação tapa buracos e vai licitar recape na pista de exames

Agentes da equipe de engenharia do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), iniciaram nesta segunda-feira (20), ações emergenciais para cobrir os buracos que se abriram, em decorrência das chuvas, nas pistas de aplicação de aulas e testes no Detran Sede na Capital.

A medida emergencial será a operação tapa buracos, que ainda assim, requer tempo firme para execução. Segundo a chefe da Engenharia, Manutenção e Infraestrutura, arquiteta Maria Moura, pela manhã foram feitas marcações nos espaços. “Temos urgência em sanar o problema de imediato. Em paralelo a isso vamos fazer um levantamento para fazer todo o recapeamento da área, semelhante ao que fizemos ali no outro espaço, que deu um resultado muito bom. Feito isso, a gente consegue montar esse processo de licitação para fazer um trabalho em definitivo”, disse.

Problema – De acordo com Henrique José Fernandes, presidente do SindCFCMS (Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do MS), Campo Grande possui cerca de 60 centros de formação e Mato Grosso do Sul tem 230 escolas. Para ele, o problema dos buracos nas pistas de treinamento não é uma situação recente.

“A aula acontece em via pública, então pode se dar aula na cidade inteira. A parte de baliza é feita no Detran sede, porém, qualquer autoescola pode ter a área de treinamento própria, para evitar estes problemas com o Detran. Os buracos ficam na zona de treinamento, onde se realizam as provas não tem buracos, o que, na minha óptica, não prejudica o aluno em nada”, questionou.

Mesmo assim, destacou que os alunos precisam redobrar a atenção. “O que pode atrapalhar é o andamento da aula, pois lá no buraco o aluno precisa ter mais cuidado e mais controle do carro. No que diz respeito a queixas que chegam até o sindicato não posso afirmar que haja grandes reclamações, mas os nossos veículos sofrem um pouco, pois a suspensão, amortecedores e pneus não aguentam tanto impacto. O bom seria todo mundo estar nas melhores condições possíveis. O Detran sempre faz manutenção, acredito que agora isso aconteça com mais frequência”, explicou.

Cabe lembrar que a última vez que as pistas de treinamento receberam uma obra completa de recapeamento e revitalização foi em 2020.

