Ginástica se destaca nos vencedores do Prêmio Brasil Olímpico 2023

O mundo esportivo brasileiro celebrou na noite deste sábado (16) a cerimônia do Prêmio Brasil Olímpico (PBO), promovido pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. A modalidade que dominou as premiações e encantou o público presente foi a ginástica artística, que consagrou atletas como Rebeca Andrade e Maria Eduarda Alexandre.

A festa contou com a participação de jornalistas, especialistas da área esportiva e também teve a contribuição das votações populares, evidenciando a diversidade de talentos presentes no cenário esportivo brasileiro.

Rebeca Andrade, grande destaque da ginástica artística e medalhista olímpica, conquistou o prestigioso Troféu Rei Pelé, entregue ao melhor atleta do ano, na categoria feminina. Sua performance excepcional ao longo do ano a consolidou como uma das maiores representantes do esporte brasileiro.

Na categoria de revelação do ano, a ginástica rítmica também se destacou com Maria Eduarda Alexandre, que desbancou concorrentes de outras modalidades, como Renan Gallina, do atletismo, e Miguel Hidalgo, do triatlo.

O prêmio de atleta da torcida, decidido por votação popular, foi mais uma vez para a ginástica artística, com Flávia Saraiva sendo aclamada pelo público. Flávia, que também concorreu na categoria Atleta OVVI Influenciador do Ano, foi superada por Luccas Abreu, do tiro com arco composto.

Durante a entrega dos prêmios, as ginastas Camilla Lopes (trampolim) e Barbara Domingos (rítmica) foram destaque, recebendo calorosos aplausos, assim como Rebeca Andrade, que continua a ser uma inspiração para as novas gerações.

A treinadora da ginástica rítmica, Camila Ferezin, foi reconhecida como a melhor técnica individual, reforçando a excelência técnica presente na modalidade. Confira o discurso da treinadora no perfil oficial da Confederação Brasileira de Ginástica:

Um dos momentos emocionantes da noite foi a homenagem à campeã olímpica Walewska, que faleceu neste ano. Sua contribuição para o esporte brasileiro foi lembrada com carinho e reverência. Além dos destaques da ginástica, outros atletas e profissionais do esporte foram reconhecidos nas diversas categorias do PBO, destacando a diversidade e a excelência do cenário esportivo nacional.

