Programação natalina hoje vai ter cantor participante do the voice na Cidade do Natal e apresentação na 14 de julho

Programação Natalina – Neste sábado (16) em Campo Grande haverá apresentações na Cidade do Natal e 14 de julho; Confira quais são:

14 de Julho

Na Rua 14 de Julho. Neste sábado (16), a animação fica por conta do New York Circus às 19h30 e 21h. A parada natalina no centro acontece todos os dias às 19h.

Cidade do Natal

A partir das 19h, a população pode conferir a apresentação do Coral Jovem Adventista, seguida do show do cantor campo-grandense Matu Miranda que participa desta edição do The Voice Brasil no time de Carlinhos Brown às 20h.

A Parada Natalina acontece todos os dias às 21h. A abertura do local é às 17h e encerra as atividades às 22h.

