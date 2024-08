Flamengo vence Palmeiras e avança com vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil

A noite de quarta-feira (31) foi movimentada na fase de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, com quatro partidas que prometem fortes emoções para os jogos de volta. O destaque da rodada ficou por conta da vitória do Flamengo por 2 a 0 sobre o Palmeiras, no Maracanã.

Com uma atuação dominante, o Flamengo não deu chances ao Palmeiras. Pedro e Luiz Araújo foram os responsáveis pelos gols que garantiram a vantagem para o time carioca. O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, teve apenas duas finalizações em todo o jogo: uma aos dois minutos do primeiro tempo e outra no final da partida, sem conseguir ameaçar a defesa rubro-negra.

O primeiro gol do Flamengo saiu aos 11 minutos, quando Léo Pereira interceptou a saída de bola do Palmeiras e cruzou para Pedro, que finalizou livre para o fundo da rede. Aos 27 minutos, um erro de passe de Gómez permitiu que Pedro recuperasse a bola e a conduzisse até Luiz Araújo, que marcou o segundo gol com um chute preciso.

Com o resultado, o Flamengo entra com uma vantagem significativa para o próximo confronto. O Palmeiras precisa de uma vitória para avançar, com a partida decisiva marcada para o dia 11 de agosto.

No Estádio Antônio Accioly, Atlético-GO e Vasco empataram em 1 a 1. Emiliano Rodrigues abriu o placar para o Atlético-GO, enquanto Vegetti empatou para o Vasco. As equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (6) para definir quem avança às quartas de final.

Na Neo Química Arena, Corinthians e Grêmio não saíram do 0 a 0. A partida foi marcada pela expulsão de Raniele após uma entrada forte em Villasanti. O Corinthians chegou a balançar as redes com Giovane, mas o gol foi anulado por impedimento. O duelo de volta está marcado para a quarta-feira (7), no Couto Pereira. Um novo empate levará a decisão para os pênaltis, enquanto o vencedor avançará para a próxima fase.

Outros resultados da noite

– CRB 2 x 2 Atlético-MG

– Athletico 2 x 0 Bragantino

Com esses resultados, os times se preparam para os jogos de volta, que prometem definir os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.

