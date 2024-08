Vereadores analisam um Veto e dois Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira

De volta ao plenário, os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande votam um Veto do Poder Executivo e dois Projetos na sessão ordinária desta quinta-feira (1º).

Em única discussão e votação, os parlamentares analisam em Plenário o Veto Total ao Projeto de Lei n. 11.024/23, que altera a Lei n. 5.799, de 3 de janeiro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a criar um local adequado destinado a eventos de som automotivo, manobras, arrancadas e encontros de motociclistas no município de Campo Grande e dá outras providências. A proposta foi apresentada pelo vereador Junior Coringa.

Também em única discussão e votação, será votado o Projeto de Lei n. 11.391/24, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.403.240,03.

Por fim, em turno único de discussão e votação será votado o Projeto de Lei Complementar n. 856/23, Substitutivo ao Projeto de Lei n. 10.891/23, que permite a presença de tradutor ou intérprete de Língua Brasileira de Sinais – Libras, sempre que solicitada pelo paciente, em maternidades e salas de parto dos estabelecimentos hospitalares das redes pública e privada. A proposta é de autoria do vereador Dr. Victor Rocha.

Acompanhe

A sessão ordinária começa às 9h20, no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis, localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600, bairro Jatiuca Park, com transmissão ao vivo pelo Youtube da Casa de Leis, e também pelo canal aberto da TV Câmara (7.3) e pela TV Educativa (Rede E), no canal 4.2.

