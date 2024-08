Olímpiadas: Marta é expulsa no primeiro tempo de jogo e Brasil perde para a Espanha

O Brasil ocupou a terceira colocação do grupo C, com três pontos

A Seleção feminina perdeu para a Espanha por 2 a 0 e teve a expulsão da jogadora Marta no primeiro tempo de jogo, após perder o tempo de chutar a bola e quase acertar a cabeça da jogadora Olga Carmona.

O Brasil ocupou a terceira colocação do grupo C, com três pontos. A Espanha ficou em primeiro lugar com 9 pontos e o Japão em segundo com 6 pontos.

Para a Seleção conseguir ficar entre os oito melhores times do torneio, é preciso que a Austrália perca para os Estados Unidos, ou Alemanha perca para a Zâmbia (ambos grupo B), ou que o Canadá perca também para a Colômbia (grupo A).

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram