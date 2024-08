Proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 devem quitar licenciamento até o fim de agosto

Os proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 têm até o final de agosto para regularizar o licenciamento, conforme o calendário anual estipulado pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul).

O pagamento do licenciamento pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco, além de casas lotéricas e na Rede Pague Fácil. Aqueles que precisarem da segunda via da guia de pagamento podem acessá-la no Portal de Serviços ou no aplicativo Detran MS, clicando nas opções “veículo” e “Guia Licenciamento”.

Para os casos em que o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) foi parcelado, é possível emitir a guia do licenciamento com ou sem os valores restantes do imposto. Contudo, é necessário que o IPVA esteja em dia para obter o documento de licenciamento.

O porte do CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo) é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que solicitado, seja na versão física impressa ou digital por meio da CDT (Carteira Digital de Trânsito).

Os motoristas que forem flagrados circulando em vias urbanas ou rodovias com o veículo não licenciado cometem uma infração gravíssima. Segundo o art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a infração resulta na aplicação de multa de R$ 293,47 e 7 pontos na carteira de habilitação, além da medida administrativa de remoção do veículo ao pátio.

A regularização do licenciamento é essencial para garantir a segurança no trânsito e evitar penalidades. Portanto, os proprietários de veículos com placas finais 7 e 8 devem ficar atentos ao prazo e realizar o pagamento dentro do período estipulado.

