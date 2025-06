Flamengo empata com Los Angeles FC e enfrentará o Bayern de Munique nas oitavas do Mundial de Clubes

O Flamengo empatou por 1 a 1 com o Los Angeles FC na noite dessa terça-feira (24), no Camping World Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, pela última rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes 2025. Mesmo com o resultado, o time carioca manteve a liderança do Grupo D e vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final.

Com a classificação já garantida, o técnico Filipe Luís escalou o Flamengo com uma formação alternativa. Apesar disso, o time dominou a partida, teve mais posse de bola, acertou três vezes a trave e criou várias chances de gol. Ainda assim, quem saiu na frente foi o time norte-americano. Aos 38 minutos do segundo tempo, Tillman cobrou uma falta rapidamente e encontrou Bouanga livre para marcar.

A resposta do Rubro-Negro veio logo depois. Aos 41 minutos, Jorginho fez um belo lançamento para Wallace Yan, que driblou os marcadores e chutou no canto do goleiro Lloris para empatar a partida.

Durante o jogo, o Flamengo teve dois gols anulados por impedimento e assustou o adversário com chutes perigosos de Pedro, Arrascaeta e Everton Cebolinha. O goleiro Lloris ainda se envolveu em um choque com o zagueiro Segura, deixando o gol aberto em lance perigoso. Outro susto foi com Marlon, defensor do Los Angeles FC, que saiu no intervalo após levar uma bolada na cabeça, ativando o protocolo de concussão.

Com o empate, o Flamengo terminou a fase de grupos invicto, com sete pontos. Já o Los Angeles FC, que entrou em campo sem chances de classificação, somou seu único ponto e ficou na lanterna do grupo.

Agora, o Flamengo se prepara para enfrentar o Bayern de Munique no próximo domingo (29), às 16h (horário de Mato Grosso do Sul), pelas oitavas de final. A equipe alemã ficou em segundo lugar no Grupo C, após perder para o Benfica.

Fluminense decide liderança do Grupo F nesta quarta-feira

Último time brasileiro a estrear no torneio, o Fluminense entra em campo nesta quarta-feira (25) para enfrentar o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, às 15h (horário de MS), em Miami. O Tricolor lidera o Grupo F com quatro pontos, mesma pontuação do Borussia Dortmund, que joga no mesmo horário contra o Ulsan Hyundai.

Com um empate, o Fluminense garante a vaga nas oitavas, mas pode terminar em segundo lugar, dependendo do saldo de gols. Os possíveis adversários da próxima fase saem do Grupo E, entre River Plate, Inter de Milão e Monterrey.

Jogos desta quarta-feira (25) – Horário de MS

– 15h – Mamelodi Sundowns x Fluminense (Globo, Sportv, Cazé TV e Dazn)

– 15h – Borussia Dortmund x Ulsan Hyundai (Sportv, Cazé TV e Dazn)

– 21h – Inter de Milão x River Plate (Globo, Sportv, Cazé TV e Dazn)

– 21h – Urawa Reds x Monterrey (Sportv, Cazé TV e Dazn)

Oitavas de final já definidas

– Palmeiras x Botafogo

– Benfica x Chelsea

– Paris Saint-Germain x Inter Miami

– Flamengo x Bayern de Munique

