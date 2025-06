Geada atinge 13 cidades de MS e moradores registram cenário congelado

A madrugada desta quarta-feira (25) foi marcada por temperaturas extremamente baixas e pela formação de geada em pelo menos 13 cidades de Mato Grosso do Sul, segundo informações da meteorologia. O fenômeno, típico do inverno, foi registrado nas regiões sul e sudoeste do Estado, afetando municípios como Sete Quedas, Iguatemi, Amambai, Aral Moreira, Caarapó, Laguna Carapã, Ponta Porã, Dourados, Itaporã, Fátima do Sul, Angélica, Rio Brilhante e Nova Andradina.

Em Dourados, um ponto da cidade que chamou a atenção foi o Parque Arnulpho Fioravante, onde o gramado amanheceu com uma fina camada de gelo. Em Rio Brilhante, as baixas temperaturas afetaram lavouras, que ficaram congeladas.

Imagens: Claudemir Domingos de Oliveira

Como a geada se forma?

A geada ocorre quando a temperatura do ar, próxima ao solo, cai para 0°C ou menos. Nessa situação, o vapor d’água do ar se condensa e congela diretamente sobre superfícies como grama, telhados, carros e plantações.

Esse fenômeno é mais comum em madrugadas com céu limpo, pouco vento e alta umidade. Durante o inverno, a chegada de frentes frias com ar polar favorece esse cenário em Mato Grosso do Sul.

A previsão indica que o frio deve continuar nos próximos dias, com possibilidade de novas geadas em pontos isolados do Estado.

Com informações do Inmet

