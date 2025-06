Pan-Americano de Esgrima começa hoje com atletas de 15 países no Brasil

A Arena Carioca 1, localizada no Parque Olímpico do Rio de Janeiro e administrada pelo Ministério do Esporte, será palco do Campeonato Pan-Americano Adulto de Esgrima de 2025, que começa nesta terça-feira (24/6) e vai até domingo (29/6). O evento reúne cerca de 400 atletas de 15 países e conta pontos importantes para o ranking mundial da modalidade. Para o público que deseja acompanhar de perto os melhores esgrimistas das Américas em ação, a entrada é gratuita.

O Brasil chega à competição com boas expectativas após conquistar quatro medalhas na edição anterior, realizada em Lima, no Peru. Destaque para o esgrimista Guilherme Toldo, contemplado pelo programa Bolsa Atleta, que ocupa atualmente a 25ª posição no ranking mundial.

Para o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima (CBE), Arno Schneider, além de ser o torneio continental mais relevante do ano, o campeonato também terá um papel estratégico. “Além de ser a competição mais importante do continente, vai funcionar praticamente como um evento-teste para o Campeonato Mundial Cadete e Juvenil do ano que vem, que também será realizado aqui”, afirmou.

Com capacidade para até 6 mil espectadores, a Arena Carioca 1 foi construída para os Jogos Olímpicos Rio 2016 e continua a ser referência para o esporte de alto rendimento. Ainda em julho, o espaço sediará outro grande evento internacional: o Abu Dhabi Grand Slam World Tour de jiu-jitsu, entre os dias 18 e 20.

Com informações da Agência Gov.