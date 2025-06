Campo Grande tem mais de 2,3 mil vagas de emprego nesta quarta-feira; maioria não exige experiência

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) anunciou nesta quarta-feira (25) a oferta de 2.357 vagas de emprego em Campo Grande, distribuídas em 124 profissões e ofertadas por 181 empresas. A boa notícia é que a maioria das vagas são de perfil aberto, ou seja, não exigem experiência anterior — são 1.936 oportunidades nessa modalidade, o maior número registrado em 2025 até agora.

Entre as principais vagas abertas estão, operador de caixa, repositor de mercadorias, atendente de padaria, auxiliar de logística (30), auxiliar de cozinha, borracheiro (11), assistente de vendas, encanador, mecânico de automóvel, vendedor de serviços, pedreiro, ajudante de motorista, analista administrativo.

Também há quatro vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs), nas funções de agente de saneamento, almoxarife, assistente administrativo e auxiliar de limpeza.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter o cadastro atualizado na Funsat. O cadastro é feito presencialmente, com os seguintes documentos:

– Documento de identidade ou carteira de motorista

– CPF

– Comprovante de residência

– Informações do histórico profissional.

A sede da Funsat fica na Rua 14 de Julho, nº 992 – Vila Glória, em Campo Grande. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. A lista completa de vagas está disponível no site oficial da fundação (acesse aqui).

