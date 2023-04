‘Feliz’, diz Sampaoli na chegada ao Rio para se apresentar ao Flamengo

Jorge Sampaoli chegou ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo na manhã deste domingo (16). Ele desembarcou no Aeroporto do Galeão após cerca de 20 horas de viagem.

Sampaoli saiu de Sevilha e chegou ao Rio por volta de 10h. O treinador estava ao lado de Pablo Fernandez, preparador físico. Bruno Spindel, diretor executivo de futebol, foi o representante da diretoria flamenguista no desembarque.

Poucos torcedores estiveram presentes. O treinador falou brevemente com a FlaTV e entrou direto em uma van na sequência. “Feliz pela possibilidade, esperando que possa cumprir as expectativas. Quero chegar, ver como estão e fazer um trabalho que dê resultados”, disse o técnico argentino.

“Estamos muito felizes com a contratação. É um sonho antigo. Todas as vezes que foi possível para o Flamengo tentar a contratação ele estava empregado, mas agora conseguimos. Tenho certeza que será um trabalho de sucesso e vamos lutar por títulos”, afirmou Spindel.

O Flamengo está fazendo os trâmites burocráticos para que o treinador possa comandar a equipe na quarta-feira (19), diante do Ñublense, na Libertadores. Sampaoli irá ao Maracanã nesta tarde para o jogo diante do Coritiba na estreia do Brasileirão.

A entrevista coletiva de apresentação deve ser nesta segunda-feira (17), no início da tarde, no Ninho do Urubu. Depois, Sampaoli comanda o primeiro treino.

Ele chega com uma comissão técnica de seis integrantes. Entre eles, Gabriel Andreata, braço direito do treinador e que foi gerente de futebol nas passagens por Atlético-MG e Santos. No Rubro-Negro, ele será coordenador.

O que se espera do time com Sampaoli? “Principalmente ter a posse, ser agressivo com e sem a bola, buscar gols. É o DNA do Flamengo, o que o torcedor deseja, o que queremos para o clube. Um treinador vencedor e que tem a ver com as características do nosso elenco, de aproveitar o lado ofensivo, técnico e de marcar gols”, falou Spindel. Acesse também: Leila diz que Palmeiras monitora mercado, mas não prevê contratações

Facebook e Instagram Confira as redes sociais do O Estado Online no

Com informações da Folhapress, por Igor Siqueira