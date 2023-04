Colisão entre veículos na MS-157 deixa dois mortos e ao menos seis feridos

Jorceleu Pereira Siqueira, 53, motorista de um Fiat Uno, e Manoel Messias Ferreira, 53, morreram e ao menos seis outras pessoas ficaram feridas em um grave acidente, na noite deste sábado (15), no km 55 da rodovia MS-157, entre os municípios e Itaporã e Maracaju.

Segundo Dourados News, a polícia informou que o veículo Fiat Uno, com placa de Amambai, seguia no sentido Itaporã à Maracaju, quando logo após ponte do Rio Santa Maria, invadiu a pista contrária e colidiu com o veículo VW Gol, com placa de Dourados, que saiu da pista e caiu no barranco.

No Uno haviam pelo menos seis pessoas, entre adultos e crianças, e no outro veículo mais uma pessoa, além de motorista. Também no veículo da Fiat foram apreendidas algumas latas de cerveja, mas ainda não há confirmação de ingestão de bebida alcoólica pelo motorista.

Os passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao hospital, entretanto, uma das passageiras estaria em estado grave, mas a informação não foi confirmada. A polícia investiga as circunstâncias do acidente.

Problemas de sinal

O boletim de ocorrência informa que o motorista de um Cobalt preto parou para ajudar os sobreviventes a saírem do Uno e aguardou até que a primeira ambulância, vinda de Maracaju, chegasse, o que demorou cerca de uma hora.

Como no trecho, altura do Km 55 da MS-157, não há sinal de celular, foi preciso andar alguns metros até que se conseguisse chamar o socorro. No registro de ocorrência consta, ainda, que no local do acidente, a rodovia não tem faixa lateral nem central.