Leila diz que Palmeiras monitora mercado, mas não prevê contratações

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comentou que o clube segue monitorando mercado, mas que não prevê novas contratações. Leila deixou claro, nesta sexta-feira (14), que o Palmeiras sempre está observando as movimentações do mercado da bola e de olho em boas oportunidades de negócio.

Leila também comentou que, para ela, o elenco para a temporada está fechado, mas caso haja algum pedido de Abel Ferreira a situação vai ser avaliada. “Por mim, o nosso elenco está fechado. Se houver alguma solicitação, vamos avaliar”, completou.

O QUE MAIS LEILA DISSE

Libra

“Eu acho que o respaldo que o Palmeiras tem é o que de todos os clubes que querem o bem do futebol. O Palmeiras não joga sozinho. Isso me irrita muito. Todos os clubes precisam de investimentos. Ficamos 3 horas conversando e não resolvem absolutamente nada. o que eu sinto demais é vaidade, e eu não tenho vaidade nenhuma. Me irrita quando determinados clubes, numa soberba absurda, só pensam no próprio clube. Ninguém joga sozinho. Um precisa do outro. Isso me irrita profundamente. Eu respeito todos os clubes. eu me tornei presidente para fazer o meu clube vencedor e tentar melhorar o nosso futebol. Não vou permitir a nenhum clube usar a soberba. Essa é a minha luta. eu não vou deixar que determinados clubes entendam que são melhores, que acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles, que vá para a europa, o Real Madrid está lá esperando. Futebol é entretenimento, eu não aguento. Não vou admitir. Jamais o Palmeiras deixou de ser humilde.

Precisou de uma mulher bater na mesa e dizer pára. Não posso permitir que um clube dite as regras, como presidente do Palmeiras como uma pessoa que quer o bem do futebol. Vou lutar sempre. Precisou chegar uma mulher para falar o que está na cara. Vamos dar as mãos, parar de discussões e resolver isso.”

Flamengo

“Eu não acho. O Flamengo não está atrapalhando, porque ele não pode. são 20 clubes da Série A. Se ele não está satisfeito, ele que saia e vá jogar na Europa. Que os outros clubes se posicionem, não tenham medo de falar. O Flamengo não é mais forte que 19 clubes, que o futebol brasileiro. É só haver união. Estou ficando irritada. Acho que está demorando demais. Temos que deixar a vaidade de lado. Essa é a linha que vou tomar.Não é impasse, é uma irritação da presidente do Palmeiras. Alias, me dou bem com o presidente landim, mas preciso me colocar. Não posso ver um problema e não falar nada. Na Libra determinados assuntos precisam ser decididos por unanimidade, e eu sou contra e eu tenho certeza absoluta que 99% é, mas o Flamengo não é. Que seja por maioria qualificada. Por que tudo tem que ser do jeito que o Flamengo quer. Não é o rei da cocada preta. 99% dos clubes concordam, mas não falam. Não pode um clube determinar. Não está satisfeito? Saia. Foi esse ponto, mas gente, eu não estou falando sozinha. A soberba do Flamengo é enorme, não é assim que se faz um futebol saudável. Não pode os dirigentes ficarem, por vaidade, com picuinha boba.”

Preço do ingresso

"A precificação dos ingressos depende muito de cada jogo. O Palmeiras precisa arrecadar. O torcedor me cobra contrações, e tudo isso se faz com dinheiro. Seguimos fortes porque pagamos em dia. Nossas principais fontes de renda são os sócios e os ingressos. Temos torcedores de todas as classes, então um jogo que não for tão relevante, fazemos num valor mais acessível, em jogos decisivos, a gente precisa cobrar um valor superior, para que a nossa gente seja melhor. Quanto mais o Palmeiras arrecadar, melhor para o nosso time."

Com informações da Folhapress