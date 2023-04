Sem sorte 55 premiados do MS acertaram quadra da Mega Sena

O sorteio da Mega-Sena do concurso 2.583 não deu sorte para apostadores do MS. Para não dizer que não receberam prêmio algum, um total de 55 apostas que acertaram quatro dezenas e irão levar um total de R$1.116,4.

Confiras as dezenas sorteadas: 02 – 20 – 27 – 30 – 52 – 59.

Ninguém acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio acumulasse em R$ 16 milhões para o próximo sorteio. Entretanto, 51 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 58 mil.

O próximo sorteio acontece na quarta-feira (19).

