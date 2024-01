Ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira é diagnosticado com câncer

Carlos Alberto Parreira, ex-técnico da seleção brasileira, está em tratamento contra o linfoma de Hodgkin. Aos 80 anos, Parreira, que foi comandante da seleção na conquista do Tetra na Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, tem respondido bem ao tratamento quimioterápico.

O ex-técnico da seleção brasileira Carlos Alberto Parreira, de 80 anos, foi diagnosticado com linfoma de Hogking, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático. A informação foi oficializada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que afirmou que o ex-treinador vem fazendo tratamento quimioterápico há quatro meses, com “excelente resposta”.

“A família do treinador tetracampeão e a equipe médica do Hospital Samaritano que o acompanha, afirmam que Parreira segue evoluindo positivamente aos tratamentos e agradecem a todos pela preocupação e carinho”, afirma a nota.

O que é o linfoma de Hodgkin

Os linfomas são tipos de câncer que afetam o sangue, como a leucemia. Mas, enquanto a leucemia acomete a medula óssea, o linfoma está presente no sistema linfático, formado de vasos e linfonodos (gânglios). O sistema faz circular a linfa, que contém as células de defesa do organismo, os chamados linfócitos.

No linfoma de Hodgkin, os linfócitos do tipo B apresentam uma anormalidade. Eles são maiores do que as células saudáveis e se multiplicam de forma desordenada. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, a doença pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum entre adolescentes e adultos jovens (15 a 29 anos), adultos (30 a 39 anos) e idosos (75 anos ou mais). A doença também é mais comum entre homens do que entre mulheres.

A maioria dos pacientes com linfoma de Hodgkin pode ser curada com os tratamentos disponíveis atualmente. Foi o caso do apresentador Caio Ribeiro, que anunciou o sucesso do tratamento.

Com informações do SBT News.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: