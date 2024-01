Operação fecha ponto de drogas e prende duas pessoas em Bataguassu

Na quinta-feira, 11 de janeiro, a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Bataguassu-MS, realizou uma operação que resultou na desarticulação de um sofisticado esquema de tráfico de drogas no local conhecido como “Sítinho”. Denúncias anônimas foram crucialmente confirmadas após uma investigação detalhada.

A ação policial teve início ao atender a um chamado de furto nas proximidades, quando os policiais civis receberam informações que apontavam para a possível ligação do crime com o tráfico de drogas na região. Esse desdobramento levou à execução da operação, culminando na prisão em flagrante de dois indivíduos e na apreensão de substâncias entorpecentes, balanças de precisão e outros equipamentos relacionados ao tráfico.

Os suspeitos, ao perceberem a aproximação da equipe policial, tentaram fugir, mas foram eficientemente contidos e detidos em flagrante. Outro suspeito, já identificado, também responderá por sua participação na prática criminosa.

Além da apreensão de drogas, foram encontrados objetos sem procedência de origem, os quais foram devidamente confiscados. A operação contou com o apoio de equipes do Instituto de Identificação de Bataguassu, fortalecendo as ações de combate ao crime na região.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram